Комитет Госдумы одобрил законопроект о конфискациях за незаконную миграцию

Борьба с нелегалами вновь начала активно обсуждаться после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Первыми обвиняемыми по делу, которым инкриминируется непосредственное участие в стрельбе по людям и поджог здания, стали граждане Таджикистана. 2 апреля президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает наш язык, традиции, историю и культуру. К 19 июня по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.