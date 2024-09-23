Комитет Госдумы одобрил законопроект о конфискациях за незаконную миграцию
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета.
«Предложить совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября», – уточняется в документе.
Правительство РФ поддержало законопроект 24 июня. Автором инициативы является депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Сейчас за организацию нелегальной миграции предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.
Борьба с нелегалами вновь начала активно обсуждаться после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Первыми обвиняемыми по делу, которым инкриминируется непосредственное участие в стрельбе по людям и поджог здания, стали граждане Таджикистана. 2 апреля президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает наш язык, традиции, историю и культуру. К 19 июня по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.