Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Из России с начала года выслали более 30 000 иностранцев

Ведомости

С начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 000 иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», – уточнила Волк.

По итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы России депортировано около 9000 иностранных граждан. Более 11 000 иностранных граждан отказали во въезде в Россию. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев к административной ответственности привлечены более 6000 работодателей. Возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Было установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.

В результате комплексных мер было достигнуто снижение количества преступлений, совершенных иностранцами, лицами без гражданства и иностранными гражданами, вовлеченными в преступную деятельность. За 2023 г. в сравнении с 2022 г. было совершено на 3% меньше преступлений, за пять месяцев этого года – на 5%. Более чем на 21% сократилось количество совершенных иностранцами особо тяжких преступлений.

17 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что с января по май 2024 г. около 54% заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли подтвердить владение русским языком.

Президент России Владимир Путин поставил задачу по выработке новых подходов к миграционной политике. Министр отметил, что приоритетным является пресечение незаконной миграции. С 1 января 2024 г. для подачи заявления об участии в программе соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, необходимом для общения в устной и письменной форме. На 1 мая этого года было проведено более 2500 собеседований по признанию заявителя владеющим языком. Около 4000 человек не смогли воспользоваться механизмами программы в целях переезда в Россию и приобретения гражданства.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных