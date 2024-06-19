Из России с начала года выслали более 30 000 иностранцев
С начала этого года из России было выслано более 30 000 иностранных граждан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 000 иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 000 иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», – уточнила Волк.
По итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы России депортировано около 9000 иностранных граждан. Более 11 000 иностранных граждан отказали во въезде в Россию. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев к административной ответственности привлечены более 6000 работодателей. Возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Было установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.
В результате комплексных мер было достигнуто снижение количества преступлений, совершенных иностранцами, лицами без гражданства и иностранными гражданами, вовлеченными в преступную деятельность. За 2023 г. в сравнении с 2022 г. было совершено на 3% меньше преступлений, за пять месяцев этого года – на 5%. Более чем на 21% сократилось количество совершенных иностранцами особо тяжких преступлений.
17 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал, что с января по май 2024 г. около 54% заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли подтвердить владение русским языком.
Президент России Владимир Путин поставил задачу по выработке новых подходов к миграционной политике. Министр отметил, что приоритетным является пресечение незаконной миграции. С 1 января 2024 г. для подачи заявления об участии в программе соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, необходимом для общения в устной и письменной форме. На 1 мая этого года было проведено более 2500 собеседований по признанию заявителя владеющим языком. Около 4000 человек не смогли воспользоваться механизмами программы в целях переезда в Россию и приобретения гражданства.