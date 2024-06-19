Из России с начала года выслали более 30 000 иностранцев

Президент России Владимир Путин поставил задачу по выработке новых подходов к миграционной политике. Министр отметил, что приоритетным является пресечение незаконной миграции. С 1 января 2024 г. для подачи заявления об участии в программе соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, необходимом для общения в устной и письменной форме. На 1 мая этого года было проведено более 2500 собеседований по признанию заявителя владеющим языком. Около 4000 человек не смогли воспользоваться механизмами программы в целях переезда в Россию и приобретения гражданства.