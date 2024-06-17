МВД: 54% заявителей программы по переселению в РФ не подтвердили владение языком

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по выработке новых подходов к миграционной политике. Приоритетным является пресечение незаконной миграции. С 1 января 2024 г. для подачи заявления об участии в программе соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, необходимом для общения в устной и письменной форме. В территориальных органах МВД образованы комиссии по признанию заявителя владеющим языком. На 1 мая этого года было проведено более 2500 собеседований.