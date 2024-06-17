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МВД: 54% заявителей программы по переселению в РФ не подтвердили владение языком

Ведомости

С января по май 2024 г. около 54% заявителей программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, не смогли подтвердить владение русским языком. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по выработке новых подходов к миграционной политике. Приоритетным является пресечение незаконной миграции. С 1 января 2024 г. для подачи заявления об участии в программе соотечественник должен подтвердить владение русским языком на уровне, необходимом для общения в устной и письменной форме. В территориальных органах МВД образованы комиссии по признанию заявителя владеющим языком. На 1 мая этого года было проведено более 2500 собеседований.

«Результаты работы наглядно демонстрируют плюсы этого нововведения: около 4000 заявителей, включая членов их семей, не смогли воспользоваться механизмами государственной программы в целях переезда в Россию и приобретения гражданства», – отметил Колокольцев.

По его словам, несмотря на ужесточение отбора, МИД России также принимает меры по упрощению порядка участия в программе отдельных категорий соотечественников, проживающих за рубежом.

7 июня Путин заявил, что в России не выстроена должным образом миграционная политика и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя.

Глава государства пояснил, что поставил правительству и Совету безопасности соответствующую задачу. При этом он добавил, что стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук.

Проблемы в сфере миграции начали активно обсуждаться российскими властями после теракта в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов – 10 граждан Таджикистана и одного из Узбекистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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