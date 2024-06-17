Число зарубежных высококвалифицированных специалистов в России упало на треть

В 2023 г. в России работало около 32 000 иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). С 2022 г. их численность почти не изменилась, а по сравнению с 2021 г. их стало на 12 000 меньше. Такой вывод сделала ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская в статье «Трудовая миграция в Россию: сокращение потоков на фоне мало меняющейся географии». Исследование опубликовано в научном издании «Журнал Новой экономической ассоциации», с которым ознакомились «Ведомости».