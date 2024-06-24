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Кабмин одобрил проект о конфискациях за организацию незаконной миграции

Ведомости

Правительство РФ поддержало законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции. Это следует из отзыва кабмина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Автором инициативы является депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Сейчас за организацию нелегальной миграции предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.

Толстой в пояснительной записке сообщает, что в прошлом году число таких преступлений выросло почти на 80% до 1900 правонарушений. В связи с этим он предлагает распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате преступления, на случаи организации незаконной миграции.

Борьба с нелегалами вновь начала активно обсуждаться после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Первыми обвиняемыми по делу, которым инкриминируется непосредственное участие в стрельбе по людям и поджог здания, стали граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода.

2 апреля президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает наш язык, традиции, историю и культуру. 19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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