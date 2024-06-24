Кабмин одобрил проект о конфискациях за организацию незаконной миграции
Правительство РФ поддержало законопроект о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции. Это следует из отзыва кабмина, пишет «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Автором инициативы является депутат Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Сейчас за организацию нелегальной миграции предусмотрены крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.
Толстой в пояснительной записке сообщает, что в прошлом году число таких преступлений выросло почти на 80% до 1900 правонарушений. В связи с этим он предлагает распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате преступления, на случаи организации незаконной миграции.
Борьба с нелегалами вновь начала активно обсуждаться после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. Первыми обвиняемыми по делу, которым инкриминируется непосредственное участие в стрельбе по людям и поджог здания, стали граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода.
2 апреля президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает наш язык, традиции, историю и культуру. 19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.