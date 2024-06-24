Кабмин одобрил проект о конфискациях за организацию незаконной миграции

2 апреля президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД призвал «кардинально обновить подходы к миграционной политике». По его словам, приехать и трудиться в России могут только те, кто уважает наш язык, традиции, историю и культуру. 19 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.