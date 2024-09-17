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Миграционная политика станет одной из главных тем осенней сессии Госдумы

Ведомости

Одной из приоритетных задач в работе Госдумы в осеннюю сессию станет совершенствование миграционной политики, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Он рассказал, что обращения по этому вопросу поступают от граждан, «тема звучит в ходе встреч с людьми». 16 сентября на заседании совета Госдумы было рассмотрено восемь законопроектов в этой сфере, их отправили на экспертизу и согласование в правительства в регионы, сообщил спикер Госдумы. 

«В этой сфере было принято много законодательных решений, соглашений еще в 90-е годы, поэтому нам надо изучить проблему в комплексе. Уйти от демагогии и заявлений популистских, постараться решить проблему. Мы понимаем свою ответственность, но важно еще, чтобы правительство подключилось к этой работе, добавил Володин.

Спикер Госдумы также предложил привлекать профильные министерства и их руководителей к обсуждению темы трудовой миграции, вопросов с оформлением гражданства и других аспектов миграционной политики. Необходимо решать проблемы и в то же время не допустить, чтобы пострадала экономика, подчеркнул он. По его мнению, приезжающие в РФ иностранцы должны иметь возможность реализовать себя, но важно при этом знать язык, уважать традиции, культуру и российские законы, заключил Володин. 

Ранее в сентябре председатель Госдумы рассказал, что в России готовится законопроект, который ограничит возможность мигрантам привозить в страну свои семьи. По мнению спикера, «не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи». 13 сентября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому дети мигрантов в России смогут посещать детские сады и школы исключительно на платной основе. В случае принятия инициативы закон может вступить в силу с января 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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