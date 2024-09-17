Миграционная политика станет одной из главных тем осенней сессии Госдумы

Спикер Госдумы также предложил привлекать профильные министерства и их руководителей к обсуждению темы трудовой миграции, вопросов с оформлением гражданства и других аспектов миграционной политики. Необходимо решать проблемы и в то же время не допустить, чтобы пострадала экономика, подчеркнул он. По его мнению, приезжающие в РФ иностранцы должны иметь возможность реализовать себя, но важно при этом знать язык, уважать традиции, культуру и российские законы, заключил Володин.