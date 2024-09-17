Миграционная политика станет одной из главных тем осенней сессии Госдумы
Одной из приоритетных задач в работе Госдумы в осеннюю сессию станет совершенствование миграционной политики, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Он рассказал, что обращения по этому вопросу поступают от граждан, «тема звучит в ходе встреч с людьми». 16 сентября на заседании совета Госдумы было рассмотрено восемь законопроектов в этой сфере, их отправили на экспертизу и согласование в правительства в регионы, сообщил спикер Госдумы.
«В этой сфере было принято много законодательных решений, соглашений еще в 90-е годы, поэтому нам надо изучить проблему в комплексе. Уйти от демагогии и заявлений популистских, постараться решить проблему. Мы понимаем свою ответственность, но важно еще, чтобы правительство подключилось к этой работе, добавил Володин.
Спикер Госдумы также предложил привлекать профильные министерства и их руководителей к обсуждению темы трудовой миграции, вопросов с оформлением гражданства и других аспектов миграционной политики. Необходимо решать проблемы и в то же время не допустить, чтобы пострадала экономика, подчеркнул он. По его мнению, приезжающие в РФ иностранцы должны иметь возможность реализовать себя, но важно при этом знать язык, уважать традиции, культуру и российские законы, заключил Володин.
Ранее в сентябре председатель Госдумы рассказал, что в России готовится законопроект, который ограничит возможность мигрантам привозить в страну свои семьи. По мнению спикера, «не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи». 13 сентября в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому дети мигрантов в России смогут посещать детские сады и школы исключительно на платной основе. В случае принятия инициативы закон может вступить в силу с января 2025 г.