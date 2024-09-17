Минобрнауки поддержало введение устной части экзамена по русскому для мигрантов

Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому для мигрантов, желающих получить разрешение на работу в РФ, 6 сентября. Депутат указала, что словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе.