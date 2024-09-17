Минобрнауки поддержало введение устной части экзамена по русскому для мигрантов
Министерство науки и высшего образования поддержало предложение о введении устной части экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замминистра Константина Могилевского на обращение замруководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой.
«Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью», – говорится в ответе. В ведомстве указали, что для реализации предложения необходимо внести изменения в положение о проведении экзамена.
Согласно действующему положению, экзамен по русскому языку в устной форме для трудовых мигрантов не проводится. Иностранные граждане, которые претендуют на получение разрешения на работу или патента, сдают экзамен только в письменной форме.
Авксентьева предложила ввести устную часть в экзамен по русскому для мигрантов, желающих получить разрешение на работу в РФ, 6 сентября. Депутат указала, что словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе.
Депутат также указала на то, что в разделе экзамена «Основы законодательства Российской Федерации» отсутствуют вопросы, позволяющие оценить, насколько иностранец понимает ответственность за правонарушения или преступления в России.