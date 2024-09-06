В Госдуме предложили добавить устную часть в экзамен по русскому для мигрантов
Замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову добавить устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, желающих получить разрешение на работу в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на содержащее инициативу письмо.
Авксентьева обратила внимание, что, согласно постановлению российского правительства, экзамен по русскому языку как иностранному для мигрантов, претендующих на получение разрешения на работу или патента, проводится исключительно в письменной форме.
«При этом словесная живая коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в обществе», – отмечает парламентарий.
Депутат также указала на то, что в разделе экзамена «Основы законодательства Российской Федерации» отсутствуют вопросы, позволяющие оценить, насколько иностранец понимает ответственность за правонарушения или преступления в России. По мнению Авксентьевой, раздел должен содержать такие вопросы, как: «Назовите, какая уголовная ответственность наступает за распространение наркотиков» или «Выберите правонарушения, за совершение которых иностранному гражданину грозит депортация».
Парламентарий также отметила необходимость включить в экзамен вопросы об общепринятых нормах поведения при совместном проживании в многоквартирном доме и о действиях, вызывающих осуждение в обществе.
5 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что детей мигрантов в школах нужно «постепенно, без хамства, но заставить выучить язык». Он также предложил запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить в Россию свои семьи. Днем ранее аналогичное мнение озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин: по его словам, трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций не должны привозить с собой своих родственников. Вопрос обсуждается в нижней палате парламента.
По данным МВД, количество иностранцев, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении и депортации из России, за полгода 2024 г. выросло на 53,2% год к году. За семь месяцев из России выдворены порядка 65 000 нарушивших законодательство РФ иностранцев, что на 55,2% больше год к году.