В Госдуме предложили добавить устную часть в экзамен по русскому для мигрантов

По данным МВД, количество иностранцев, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении и депортации из России, за полгода 2024 г. выросло на 53,2% год к году. За семь месяцев из России выдворены порядка 65 000 нарушивших законодательство РФ иностранцев, что на 55,2% больше год к году.