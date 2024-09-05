Медведев предложил запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить семьи в Россию

4 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. Спикер ГД отметил, что вопрос обсуждается в нижней палате парламента, так как есть пробел в законодательстве касаемо этой темы. Володин также выразил мнение, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно отвечать предприятие, которое пригласило его на работу.