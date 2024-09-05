Медведев предложил запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить семьи в Россию
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить в Россию свои семьи. Такое предложение он озвучил в ходе беседы с коллективом ТАСС.
«Что, на мой взгляд, нужно сделать, и я сторонник этого применительно к школам, мигрантским семьям, анклавам: если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» – сказал зампред Совбеза.
Медведев добавил, что детей мигрантов в школах нужно «постепенно, без хамства, но заставить выучить язык».
«Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых случаях, вы сами знаете, в классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски, надо постепенно все-таки заставлять учить. А кто не учит – ну, не пускать», – отметил он.
4 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. Спикер ГД отметил, что вопрос обсуждается в нижней палате парламента, так как есть пробел в законодательстве касаемо этой темы. Володин также выразил мнение, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно отвечать предприятие, которое пригласило его на работу.
5 сентября МВД сообщило, что количество иностранных граждан, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении и депортации из России, за полгода 2024 г. выросло на 53,2% в годовом исчислении. За семь месяцев из России выдворены порядка 65 000 нарушивших законодательство РФ иностранцев, что на 55,2% больше год к году.