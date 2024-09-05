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Медведев предложил запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить семьи в Россию

Ведомости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой запретить сезонным рабочим-мигрантам привозить в Россию свои семьи. Такое предложение он озвучил в ходе беседы с коллективом ТАСС.

«Что, на мой взгляд, нужно сделать, и я сторонник этого применительно к школам, мигрантским семьям, анклавам: если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью?» – сказал зампред Совбеза.

Медведев добавил, что детей мигрантов в школах нужно «постепенно, без хамства, но заставить выучить язык».

«Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых случаях, вы сами знаете, в классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски, надо постепенно все-таки заставлять учить. А кто не учит – ну, не пускать», – отметил он.

4 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин также выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. Спикер ГД отметил, что вопрос обсуждается в нижней палате парламента, так как есть пробел в законодательстве касаемо этой темы. Володин также выразил мнение, что за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно отвечать предприятие, которое пригласило его на работу.

5 сентября МВД сообщило, что количество иностранных граждан, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении и депортации из России, за полгода 2024 г. выросло на 53,2% в годовом исчислении. За семь месяцев из России выдворены порядка 65 000 нарушивших законодательство РФ иностранцев, что на 55,2% больше год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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