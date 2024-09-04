Володин выступил против переезда семей низкоквалифицированных мигрантов в Россию

«Низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать», – сказал он на выездном совещании Совета Госдумы в Самаре.