Володин выступил против переезда семей низкоквалифицированных мигрантов в Россию
Прибывающие в Россию трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций не должны привозить с собой еще и своих родственников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, поскольку есть пробел в законодательстве, который позволяет это делать», – сказал он на выездном совещании Совета Госдумы в Самаре.
По мнению Володина, за приехавшего в Россию иностранного специалиста должно нести ответственность пригласившее его предприятие. Власть при этом должна постараться сделать так, чтобы трудовая миграция помогала решать задачи развития экономики, а приезжие знали русский язык и соблюдали российские законы и традиции.
Государственные деятели еще более активно начали обсуждать изменение миграционной политики после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане, в основном из Таджикистана.
В конце августа Минцифры предложило запустить пилотный проект, в рамках которого иностранцы и лица без гражданства будут обязаны предоставлять биометрические данные при пересечении границы РФ. Собранные сведения будут использоваться для создания цифрового профиля человека, доступ к которому в случае необходимости предоставят правоохранительным органам.