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Количество депортированных из России мигрантов увеличилось на 50%

Ведомости

Количество иностранных граждан, в отношении которых вынесено решение об административном выдворении и депортации из России, по итогам первого полугодия 2024 г. выросло на 53,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные МВД РФ.

«По итогам первого полугодия текущего года принято 92 800 решений об удалении иностранных граждан с территории РФ (об административном выдворении и депортации), что на 53,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г.», – говорится в справке ведомства.

За семь месяцев этого года из России выдворены порядка 65 000 иностранцев, нарушивших законы. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель увеличился на 55,2%. С начала года на 28,2% выросло количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии из страны. В отношении 1053 человек принято решение о прекращении гражданства РФ.

Полицией принято 143 100 решений об отказе во въезде в Россию, что на 53 100 больше, чем за семь месяцев 2023 г. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание и видов на жительство сократилось на 44,2% и 18,4% соответственно.

5 сентября МИД Киргизии рекомендовал соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию. Призыв связан с продолжением действия на территории России дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу иностранных граждан. В мае МИД Киргизии также рекомендовал своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию.

2 августа заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в России. Он напомнил, что граждане республики обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку, о чем свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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