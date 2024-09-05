Количество депортированных из России мигрантов увеличилось на 50%

За семь месяцев этого года из России выдворены порядка 65 000 иностранцев, нарушивших законы. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель увеличился на 55,2%. С начала года на 28,2% выросло количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии из страны. В отношении 1053 человек принято решение о прекращении гражданства РФ.