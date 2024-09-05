Количество депортированных из России мигрантов увеличилось на 50%
«По итогам первого полугодия текущего года принято 92 800 решений об удалении иностранных граждан с территории РФ (об административном выдворении и депортации), что на 53,2% больше, чем за аналогичный период 2023 г.», – говорится в справке ведомства.
За семь месяцев этого года из России выдворены порядка 65 000 иностранцев, нарушивших законы. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель увеличился на 55,2%. С начала года на 28,2% выросло количество содержащихся в специальных учреждениях иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии из страны. В отношении 1053 человек принято решение о прекращении гражданства РФ.
Полицией принято 143 100 решений об отказе во въезде в Россию, что на 53 100 больше, чем за семь месяцев 2023 г. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание и видов на жительство сократилось на 44,2% и 18,4% соответственно.
5 сентября МИД Киргизии рекомендовал соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию. Призыв связан с продолжением действия на территории России дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу иностранных граждан. В мае МИД Киргизии также рекомендовал своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию.
2 августа заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в России. Он напомнил, что граждане республики обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку, о чем свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза.