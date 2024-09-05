МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию

Призыв связан с продолжением действия на российской территории дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу иностранных граждан. Посольство Киргизии в России призвало своих граждан при отсутствии веских оснований для въезда в РФ на время отказаться от поездок до снятия вышеуказанных мер.