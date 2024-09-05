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МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию

Ведомости

МИД Киргизии рекомендовал соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Призыв связан с продолжением действия на российской территории дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу иностранных граждан. Посольство Киргизии в России призвало своих граждан при отсутствии веских оснований для въезда в РФ на время отказаться от поездок до снятия вышеуказанных мер.

В мае МИД Киргизии также рекомендовал гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. В ведомстве советовали при необходимости выезда для себя «заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию».

Поводом для своего предупреждения киргизский МИД называл публикацию «информации в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана».

2 августа заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в России. Он напомнил, что граждане республики обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку, о чем свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза.

После теракта в концертном хале «Крокус сити холл» 22 марта были арестованы уроженцы Таджикистана. В конце апреля стало известно о проблемах граждан республики при пересечении границы России. 26 апреля информацию об этом до министра иностранных дел России Сергея Лаврова довел замглавы таджикского МИДа Содик Имоми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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