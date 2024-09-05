МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в Россию
МИД Киргизии рекомендовал соотечественникам временно воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Призыв связан с продолжением действия на российской территории дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через границу иностранных граждан. Посольство Киргизии в России призвало своих граждан при отсутствии веских оснований для въезда в РФ на время отказаться от поездок до снятия вышеуказанных мер.
В мае МИД Киргизии также рекомендовал гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. В ведомстве советовали при необходимости выезда для себя «заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию».
Поводом для своего предупреждения киргизский МИД называл публикацию «информации в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана».
2 августа заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в России. Он напомнил, что граждане республики обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку, о чем свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза.
После теракта в концертном хале «Крокус сити холл» 22 марта были арестованы уроженцы Таджикистана. В конце апреля стало известно о проблемах граждан республики при пересечении границы России. 26 апреля информацию об этом до министра иностранных дел России Сергея Лаврова довел замглавы таджикского МИДа Содик Имоми.