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Киргизия ввела для граждан России новые правила пребывания в республике

Ведомости

С 5 сентября в Киргизии изменятся правила пребывания для граждан ряда стран, в том числе России, которые приехали в республику на длительный срок с частными целями, не связанными с работой, учебой или предпринимательской деятельностью. Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития страны.

Ранее регистрация россиян производилась на срок шесть месяцев с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания. Теперь гражданам РФ для регистрации нужно будет предъявить либо документ о виде на жительство, либо удостоверения «Кайрылман» или «Мекен-карт» - эти два документа выдаются этническим киргизам или соотечественникам с другим гражданством соответственно. 

«Таким образом граждане государств-членов ЕАЭС [Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия] без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», – говорится на сайте министерства Киргизии.

Пребывающие в республику в частных целях граждане могут получить временный вид на жительство. Этот документ выдается в течении 15 рабочих дней со сроком действия на год с последующим ежегодным продлением, но не свыше пяти лет.

В начале августа заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в РФ. Он напомнил, что граждане Киргизии обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку, о чем свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания граждан республики к мигрантам из третьих стран, Киргизии будет очень сложно обосновывать своему народу смысл участия в ЕАЭС, отметил Байсалов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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