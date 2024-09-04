Киргизия ввела для граждан России новые правила пребывания в республике

В начале августа заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в РФ. Он напомнил, что граждане Киргизии обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку, о чем свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания граждан республики к мигрантам из третьих стран, Киргизии будет очень сложно обосновывать своему народу смысл участия в ЕАЭС, отметил Байсалов.