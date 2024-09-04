Киргизия ввела для граждан России новые правила пребывания в республике
С 5 сентября в Киргизии изменятся правила пребывания для граждан ряда стран, в том числе России, которые приехали в республику на длительный срок с частными целями, не связанными с работой, учебой или предпринимательской деятельностью. Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития страны.
Ранее регистрация россиян производилась на срок шесть месяцев с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания. Теперь гражданам РФ для регистрации нужно будет предъявить либо документ о виде на жительство, либо удостоверения «Кайрылман» или «Мекен-карт» - эти два документа выдаются этническим киргизам или соотечественникам с другим гражданством соответственно.
«Таким образом граждане государств-членов ЕАЭС [Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия] без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», – говорится на сайте министерства Киргизии.
Пребывающие в республику в частных целях граждане могут получить временный вид на жительство. Этот документ выдается в течении 15 рабочих дней со сроком действия на год с последующим ежегодным продлением, но не свыше пяти лет.
В начале августа заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов намекнул на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в РФ. Он напомнил, что граждане Киргизии обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку, о чем свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза. В случае какой-либо другой интерпретации и приравнивания граждан республики к мигрантам из третьих стран, Киргизии будет очень сложно обосновывать своему народу смысл участия в ЕАЭС, отметил Байсалов.