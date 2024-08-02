Киргизия намекнула на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в РФ

23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ. Согласно документу, в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться в России, будет действовать режим высылки, их внесут в реестр контролируемых лиц. Режим высылки вводится для выезда мигрантов из РФ или приобретения законных оснований для пребывания. Порядок применения нового режима установит МВД.