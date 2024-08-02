Киргизия намекнула на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в РФ
Граждане Киргизии обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку – об этом свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов.
«В случае какой либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран, нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», – написал вице-премьер в соцсети X.
Байсалов отметил, что Бишкек исходит из того, что поправки и ограничения, обсуждаемые в Госдуме России, не имеют отношения к гражданам Киргизии.
21 июня стало известно, что допустимая доля иностранных работников в 2025 г. будет снижена в 11 регионах. Речь идет об Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской и Амурской областях, а также об Удмуртии и Дагестане, Краснодарском и Красноярском краях.
23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ. Согласно документу, в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться в России, будет действовать режим высылки, их внесут в реестр контролируемых лиц. Режим высылки вводится для выезда мигрантов из РФ или приобретения законных оснований для пребывания. Порядок применения нового режима установит МВД.
В конце июня председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявлял, что количество преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами в России, выросло на 147% в прошлом году, а тяжких преступлений – на 11%. 24 июля СК предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории России в нарушение установленного порядка.