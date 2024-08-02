Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Киргизия намекнула на выход из ЕАЭС из-за ограничений на работу мигрантов в РФ

Ведомости

Граждане Киргизии обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку – об этом свидетельствуют принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил заместитель председателя кабинета министров республики Эдиль Байсалов.

«В случае какой либо другой интерпретации и приравнивания наших граждан к мигрантам из третьих стран, нам будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС», – написал вице-премьер в соцсети X.

Байсалов отметил, что Бишкек исходит из того, что поправки и ограничения, обсуждаемые в Госдуме России, не имеют отношения к гражданам Киргизии.

21 июня стало известно, что допустимая доля иностранных работников в 2025 г. будет снижена в 11 регионах. Речь идет об Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской и Амурской областях, а также об Удмуртии и Дагестане, Краснодарском и Красноярском краях.

23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ. Согласно документу, в отношении иностранцев, которые не имеют права находиться в России, будет действовать режим высылки, их внесут в реестр контролируемых лиц. Режим высылки вводится для выезда мигрантов из РФ или приобретения законных оснований для пребывания. Порядок применения нового режима установит МВД. 

В конце июня председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявлял, что количество преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами в России, выросло на 147% в прошлом году, а тяжких преступлений – на 11%. 24 июля СК предложил закрепить в ст. 63 Уголовного кодекса РФ новое отягчающее обстоятельство – совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории России в нарушение установленного порядка.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных