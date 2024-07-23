Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Володин призвал кабмин обозначить позицию по поправкам в сфере миграции

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство предоставить позицию по поправкам в законодательство в сфере миграции. 

«Демагогия и популизм разрушительны! Также как интриги! Плесень гибнет на свету! Поэтому, Александр Юрьевич, [нужна] позиция правительства, контрольно-надзорных, правоохранительных органов по поправкам со второй по шестнадцатой», – обратился Володин к официальному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.

Обсуждая законопроект о повышении эффективности государственного контроля в сфере миграции, спикер Госдумы отметил, что было бы правильно, если бы свою позицию по этому вопросу обозначили Минтруд, МВД, СКР и Генпрокуратура, поскольку именно эти ведомства сталкиваются с проблемами. 

Володин добавил, что для наведения порядка в этой сфере нужны конкретные инициативы. Вопросами трудовой миграции он предложил заняться Минтруду, выдворения и регистрации – МВД. СК и прокуратура также должны предоставить свои предложения, выразил мнение Володин.

В связи с этим он предложил при принятии законопроекта запросить у кабмина предложения по дальнейшему наведению порядка в сфере миграции. «Мы будем этим заниматься, но этим должны заниматься правоприменители, которые работают, сталкиваются с проблемами. <...> Требуют от нас. А мы должны спрашивать с руководителей федеральных министерств», – подчеркнул Володин.

На заседании Госдумы депутат Михаил Матвеев, на которого напали в Самаре 18 июля местный житель и двое мигрантов, озвучил ряд поправок к законопроекту о повышении эффективности контроля в сфере миграции. В частности, он заявил, что иностранные граждане должны воздержаться от негативных публичных высказываний о России, в том числе в соцсетях. Если же мигранты не относятся к высококвалифицированным специалистам, то они не должны иметь возможности перевозить в страну своих неработающих членов семьи, продолжил Матвеев. Он также предложил принимать детей мигрантов в школы только после успешной сдачи экзамена по русскому языку.

Володин обратил внимание, что если бы по каждой из озвученных Матвеевым поправок была позиция правительства, то в Госдуме их бы поддержали.

23 июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении миграционного режима высылки из РФ. Поправки об ужесточении контроля в сфере миграции вносились в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно инициативе, теперь в отношении иностранных граждан, которые не имеют права находиться в России, будет действовать режим высылки, их внесут в реестр контролируемых лиц. Режим высылки вводится для выезда мигрантов из РФ или приобретения законных оснований для пребывания. Порядок применения нового режима установит МВД. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных