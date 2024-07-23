Володин призвал кабмин обозначить позицию по поправкам в сфере миграции

На заседании Госдумы депутат Михаил Матвеев, на которого напали в Самаре 18 июля местный житель и двое мигрантов, озвучил ряд поправок к законопроекту о повышении эффективности контроля в сфере миграции. В частности, он заявил, что иностранные граждане должны воздержаться от негативных публичных высказываний о России, в том числе в соцсетях. Если же мигранты не относятся к высококвалифицированным специалистам, то они не должны иметь возможности перевозить в страну своих неработающих членов семьи, продолжил Матвеев. Он также предложил принимать детей мигрантов в школы только после успешной сдачи экзамена по русскому языку.