Володин призвал кабмин обозначить позицию по поправкам в сфере миграции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство предоставить позицию по поправкам в законодательство в сфере миграции.
«Демагогия и популизм разрушительны! Также как интриги! Плесень гибнет на свету! Поэтому, Александр Юрьевич, [нужна] позиция правительства, контрольно-надзорных, правоохранительных органов по поправкам со второй по шестнадцатой», – обратился Володин к официальному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.
Обсуждая законопроект о повышении эффективности государственного контроля в сфере миграции, спикер Госдумы отметил, что было бы правильно, если бы свою позицию по этому вопросу обозначили Минтруд, МВД, СКР и Генпрокуратура, поскольку именно эти ведомства сталкиваются с проблемами.
Володин добавил, что для наведения порядка в этой сфере нужны конкретные инициативы. Вопросами трудовой миграции он предложил заняться Минтруду, выдворения и регистрации – МВД. СК и прокуратура также должны предоставить свои предложения, выразил мнение Володин.
В связи с этим он предложил при принятии законопроекта запросить у кабмина предложения по дальнейшему наведению порядка в сфере миграции. «Мы будем этим заниматься, но этим должны заниматься правоприменители, которые работают, сталкиваются с проблемами. <...> Требуют от нас. А мы должны спрашивать с руководителей федеральных министерств», – подчеркнул Володин.
На заседании Госдумы депутат Михаил Матвеев, на которого напали в Самаре 18 июля местный житель и двое мигрантов, озвучил ряд поправок к законопроекту о повышении эффективности контроля в сфере миграции. В частности, он заявил, что иностранные граждане должны воздержаться от негативных публичных высказываний о России, в том числе в соцсетях. Если же мигранты не относятся к высококвалифицированным специалистам, то они не должны иметь возможности перевозить в страну своих неработающих членов семьи, продолжил Матвеев. Он также предложил принимать детей мигрантов в школы только после успешной сдачи экзамена по русскому языку.
Володин обратил внимание, что если бы по каждой из озвученных Матвеевым поправок была позиция правительства, то в Госдуме их бы поддержали.
23 июля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении миграционного режима высылки из РФ. Поправки об ужесточении контроля в сфере миграции вносились в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно инициативе, теперь в отношении иностранных граждан, которые не имеют права находиться в России, будет действовать режим высылки, их внесут в реестр контролируемых лиц. Режим высылки вводится для выезда мигрантов из РФ или приобретения законных оснований для пребывания. Порядок применения нового режима установит МВД.