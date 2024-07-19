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СК переквалифицирует дело о нападении на депутата ГД на покушение на убийство

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре на покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Сейчас следователи расследуют дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По этой статье нападавшим на депутата грозит до семи лет лишения свободы.

В СК уточнили, что трое участников инцидента, среди которых есть несовершеннолетний, задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате.

18 июля Матвеев сообщил, что на него напали мигранты в Самаре. По словам депутата, он вышел из машины у лесной просеки, чтобы сделать замечание трем иностранцам, «задиравшимся» к прохожим с палкой. Матвеев успел достать удостоверение и призвал остановить драку, но сразу получил удар по голове.

Депутата доставили в больницу и наложили ему швы. Как выяснилось, ему нанесли удар бутылкой или камнем. В своем Telegram-канале Матвеев назвал «большой глупостью» инициативу задержать «голыми руками» вооруженных палками и камнями хулиганов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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