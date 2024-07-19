СК переквалифицирует дело о нападении на депутата ГД на покушение на убийство

18 июля Матвеев сообщил, что на него напали мигранты в Самаре. По словам депутата, он вышел из машины у лесной просеки, чтобы сделать замечание трем иностранцам, «задиравшимся» к прохожим с палкой. Матвеев успел достать удостоверение и призвал остановить драку, но сразу получил удар по голове.