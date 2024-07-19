СК переквалифицирует дело о нападении на депутата ГД на покушение на убийство
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре на покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Сейчас следователи расследуют дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По этой статье нападавшим на депутата грозит до семи лет лишения свободы.
В СК уточнили, что трое участников инцидента, среди которых есть несовершеннолетний, задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате.
18 июля Матвеев сообщил, что на него напали мигранты в Самаре. По словам депутата, он вышел из машины у лесной просеки, чтобы сделать замечание трем иностранцам, «задиравшимся» к прохожим с палкой. Матвеев успел достать удостоверение и призвал остановить драку, но сразу получил удар по голове.
Депутата доставили в больницу и наложили ему швы. Как выяснилось, ему нанесли удар бутылкой или камнем. В своем Telegram-канале Матвеев назвал «большой глупостью» инициативу задержать «голыми руками» вооруженных палками и камнями хулиганов.