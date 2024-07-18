СК возбудил дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы в Самаре
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения группы мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.
Как сообщил Матвеев в своем Telegram-канале, нападение произошло после того, как он вышел из машины у лесной просеки, чтобы сделать замечание трем иностранцам, «задиравшимся» к прохожим с палкой. Автомобиль с депутатом остановился, когда народный избранник увидел драку.
«Я только вышел, достал удостоверение, только сказал: "Остановитесь", и сразу получил удар», – сказал Матвеев.
В СК отметили, что участники инцидента установлены и задержаны, проводятся следственные действия.
15 июля стало известно, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. В форме лекции мигрантам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве России, правилах поведения в стране и конкретных регионах. В материалах подчеркивается необходимость бережного отношения к женщинам, недопустимость рукоприкладства, неприемлемость жертвоприношений животных и публичного совершения религиозных обрядов, важность знания русского языка. Среди прочего, иностранцам не рекомендуется свистеть вслед понравившимся женщинам или мужчинам, обсуждать других людей на родном языке.
В ходе прохождения курса мигрантов также предупреждают о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельности.