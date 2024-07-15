ФАДН обновил адаптационный курс для трудовых мигрантов

13 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну. Волк также сообщала, что по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%. В частности, мигранты стали реже совершать убийства и покушения на убийство (на 18%), грабежи (на 30%) и др.