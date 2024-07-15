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ФАДН обновил адаптационный курс для трудовых мигрантов

Ведомости

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. С материалами ознакомился «Коммерсантъ».

Курс представлен в формате 70-минутной лекции для иностранцев, которая включает четыре тематические части: «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ», «История отношений России и стран Центральной Азии».

В частности, мигрантам расскажут необходимую информацию о миграционном и трудовом законодательстве России, правила поведения в стране и конкретных субъектах РФ. В лекции подчеркивается необходимость бережного отношения к женщинам, недопустимость рукоприкладства, неприемлемость жертвоприношений животных и публичного совершения религиозных обрядов, важность знания русского языка. Среди прочего, иностранцам не рекомендуется свистеть вслед понравившимся женщинам или мужчинам, обсуждать других людей на родном языке.

Их также предупреждают о недопустимости «участия в экстремистской и террористической деятельности».

13 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну. Волк также сообщала, что по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%. В частности, мигранты стали реже совершать убийства и покушения на убийство (на 18%), грабежи (на 30%) и др.

9 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. В том числе, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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