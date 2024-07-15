ФАДН обновил адаптационный курс для трудовых мигрантов
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. С материалами ознакомился «Коммерсантъ».
Курс представлен в формате 70-минутной лекции для иностранцев, которая включает четыре тематические части: «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ», «История отношений России и стран Центральной Азии».
В частности, мигрантам расскажут необходимую информацию о миграционном и трудовом законодательстве России, правила поведения в стране и конкретных субъектах РФ. В лекции подчеркивается необходимость бережного отношения к женщинам, недопустимость рукоприкладства, неприемлемость жертвоприношений животных и публичного совершения религиозных обрядов, важность знания русского языка. Среди прочего, иностранцам не рекомендуется свистеть вслед понравившимся женщинам или мужчинам, обсуждать других людей на родном языке.
Их также предупреждают о недопустимости «участия в экстремистской и террористической деятельности».
13 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну. Волк также сообщала, что по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%. В частности, мигранты стали реже совершать убийства и покушения на убийство (на 18%), грабежи (на 30%) и др.
9 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. В том числе, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.