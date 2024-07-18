Более 80% россиян заявили об отсутствии негатива к другим национальностям
Опрос ВЦИОМ показал, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к находящимся рядом с ними представителям других национальностей. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Центра Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Межнациональное единство как основа развития России» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Мамонов рассказал о результатах исследований, посвященных вопросам межнациональных отношений. По его словам, 79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей как либо доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные.
«При этом 50% заявили о безусловной оценке, что они не испытывают негативных эмоций. Порядка 60% в ходе нашего исследования заявили о том, что многонациональный статус России делает ее сильнее. Противоположной позиции придерживаются всего 7% россиян», – подчеркнул представитель ВЦИОМ.
15 июля стало известно, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. В форме лекции мигрантам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве России, правилах поведения в стране и конкретных регионах. В материалах подчеркивается необходимость бережного отношения к женщинам, недопустимость рукоприкладства, неприемлемость жертвоприношений животных и публичного совершения религиозных обрядов, важность знания русского языка. Среди прочего, иностранцам не рекомендуется свистеть вслед понравившимся женщинам или мужчинам, обсуждать других людей на родном языке.