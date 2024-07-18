Более 80% россиян заявили об отсутствии негатива к другим национальностям

15 июля стало известно, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. В форме лекции мигрантам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве России, правилах поведения в стране и конкретных регионах. В материалах подчеркивается необходимость бережного отношения к женщинам, недопустимость рукоприкладства, неприемлемость жертвоприношений животных и публичного совершения религиозных обрядов, важность знания русского языка. Среди прочего, иностранцам не рекомендуется свистеть вслед понравившимся женщинам или мужчинам, обсуждать других людей на родном языке.