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Более 80% россиян заявили об отсутствии негатива к другим национальностям

Ведомости

Опрос ВЦИОМ показал, что 81% россиян не испытывают негативных эмоций к находящимся рядом с ними представителям других национальностей. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Центра Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Межнациональное единство как основа развития России» в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Мамонов рассказал о результатах исследований, посвященных вопросам межнациональных отношений. По его словам, 79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей как либо доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные.

«При этом 50% заявили о безусловной оценке, что они не испытывают негативных эмоций. Порядка 60% в ходе нашего исследования заявили о том, что многонациональный статус России делает ее сильнее. Противоположной позиции придерживаются всего 7% россиян», – подчеркнул представитель ВЦИОМ.

15 июля стало известно, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. В форме лекции мигрантам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве России, правилах поведения в стране и конкретных регионах. В материалах подчеркивается необходимость бережного отношения к женщинам, недопустимость рукоприкладства, неприемлемость жертвоприношений животных и публичного совершения религиозных обрядов, важность знания русского языка. Среди прочего, иностранцам не рекомендуется свистеть вслед понравившимся женщинам или мужчинам, обсуждать других людей на родном языке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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