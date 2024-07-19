Володин: депутаты Думы внесут еще три законопроекта по контролю за миграцией

16 июля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений в миграционной сфере с начала 2024 г. Так, число изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.