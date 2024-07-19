Володин: депутаты Думы внесут еще три законопроекта по контролю за миграцией
Депутаты Госдумы разработали и готовятся внести новые проекты федеральных законов по контролю за миграцией. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Первым законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Отягчающим обстоятельством будет «нахождение лица на территории РФ в нарушение установленного порядка». Еще одна инициатива предполагает введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и продажи поддельных документов для оформления миграционного статуса. Последний законопроект предлагает установить полный запрет для посредников принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.
По словам Володина, на рассмотрении Думы сейчас находится 25 законопроектов по контролю за миграцией, правовом положении иностранцев и вопросам предоставления российского гражданства.
16 июля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений в миграционной сфере с начала 2024 г. Так, число изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.
9 июля Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Среди прочего речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.