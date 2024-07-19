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Володин: депутаты Думы внесут еще три законопроекта по контролю за миграцией

Ведомости

Депутаты Госдумы разработали и готовятся внести новые проекты федеральных законов по контролю за миграцией. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первым законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Отягчающим обстоятельством будет «нахождение лица на территории РФ в нарушение установленного порядка». Еще одна инициатива предполагает введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и продажи поддельных документов для оформления миграционного статуса. Последний законопроект предлагает установить полный запрет для посредников принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

По словам Володина, на рассмотрении Думы сейчас находится 25 законопроектов по контролю за миграцией, правовом положении иностранцев и вопросам предоставления российского гражданства.

16 июля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений в миграционной сфере с начала 2024 г. Так, число изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.

9 июля Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Среди прочего речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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