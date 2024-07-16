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В СК сообщили о росте совершенных мигрантами преступлений с начала года

Ведомости

Число преступлений в миграционной сфере увеличилось с начала 2024 г. Об этом стало известно в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии, которое провел председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Число совершенных иностранцами изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.

Бастрыкин заявил, что это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, а также «незамедлительной четкой процессуальной реакции» на нарушения закона, системных мер профилактики, глубокого знания актуальной обстановки в регионах, учета особенностей местной миграционной ситуации.

По словам председателя СКР, проблема преступности в сфере миграции тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур и предпринимателей, которые привлекают иностранцев для работы.

15 июля сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. В форме лекции мигрантам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве России, правилах поведения в стране и конкретных регионах. В частности, мигрантов предупреждают о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельности.

9 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Среди прочего речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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