В СК сообщили о росте совершенных мигрантами преступлений с начала года
Число преступлений в миграционной сфере увеличилось с начала 2024 г. Об этом стало известно в ходе совещания по итогам работы территориальных следственных органов в первом полугодии, которое провел председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Число совершенных иностранцами изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. Кроме того, на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.
Бастрыкин заявил, что это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, а также «незамедлительной четкой процессуальной реакции» на нарушения закона, системных мер профилактики, глубокого знания актуальной обстановки в регионах, учета особенностей местной миграционной ситуации.
По словам председателя СКР, проблема преступности в сфере миграции тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур и предпринимателей, которые привлекают иностранцев для работы.
15 июля сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. В форме лекции мигрантам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве России, правилах поведения в стране и конкретных регионах. В частности, мигрантов предупреждают о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельности.
9 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщал, что Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Среди прочего речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.