В СК сообщили о росте совершенных мигрантами преступлений с начала года

15 июля сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центральной Азии. В форме лекции мигрантам расскажут о миграционном и трудовом законодательстве России, правилах поведения в стране и конкретных регионах. В частности, мигрантов предупреждают о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельности.