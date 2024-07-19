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Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

В СК предложили биометрию и запрет регистрации в «резиновых квартирах» для въезжающих в страну
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Среди них – более жесткое регулирование лишения гражданства, сообщает пресс-служба ведомства.

Для более четкого контроля СК предложил ввести для мигрантов процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, а также запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

К основаниям для лишения российского гражданства СК рекомендует добавить факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Кроме того, с учетом сознательного игнорирования требования законов иностранцами, нелегально находящимися в России, предлагается установить в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления лицом, находящимся на территории России в нарушение установленного порядка», – говорится в сообщении.

Для тех, кто получает российское гражданство, предлагается синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

Согласно ч.2 ст. 10 Федерального закона «О Следственном комитете РФ», руководитель следственного органа СК вправе разрабатывать предложения о совершенствовании законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности ведомства. Ряд других предложений Бастрыкина связан с обязанностями работодателей, которые принимают на работу мигрантов.

19 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату будут внесены три новые проекта федеральных законов по контролю за миграцией. Документы предполагают усиление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и продажи поддельных документов для оформления миграционного статуса, а также полный запрет для посредников на участие в приеме экзаменов у мигрантов.

По словам Володина, на рассмотрении Госдумы находится 25 законопроектов по контролю за миграцией, правовом положении иностранцев и вопросам предоставления российского гражданства. 9 июля спикер ГД сообщал, что нижняя палата поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. В частности, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, включая экстремистские проявления.

16 июля Бастрыкин сообщал о росте количества преступлений в миграционной сфере с начала года. Число изнасилований за шесть месяцев выросло на 5%, число развратных действий в отношении детей – на 25%. На 55% увеличилось количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами.

27 июня глава СК на Петербургском международном юридическом форуме выступил за ужесточение миграционной политики. Он заявил, что в 2023 г. в сфере экономической направленности рост преступлений мигрантов составил 9,6% (всего 2162). Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выросли на 27,6% (всего 9967), в сфере киберпреступности рост составил 27% (всего 12 339).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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