Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

19 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату будут внесены три новые проекта федеральных законов по контролю за миграцией. Документы предполагают усиление уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и продажи поддельных документов для оформления миграционного статуса, а также полный запрет для посредников на участие в приеме экзаменов у мигрантов.