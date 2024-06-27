Количество совершенных мигрантами экстремистских преступлений выросло на 147%

Всего в России на начало 2024 г. находилось около 10,7 млн иностранных граждан, из них 7,7 млн (72%) – трудовых мигрантов, писали «Ведомости» на основе данных Росстата, МВД и экспертных оценок. На первом месте по числу въездов трудовых мигрантов Узбекистан: в 2023 г. граждане республики пересекли границу страны почти 2 млн раз. Второе место у Таджикистана (1,2 млн приездов), третье – у Киргизии (720 000).