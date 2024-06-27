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Количество совершенных мигрантами экстремистских преступлений выросло на 147%

Ведомости

В прошлом году на 147% выросло количество преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами в РФ, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает корреспондент «Ведомостей».

«Преступления экстремистского характера [совершенные мигрантами] – плюс 147%», – сказал он на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России».

По его словам, значительное число таких преступлений фиксируется в Самарской, Челябинской, Тамбовской, Кемеровской, Пензенской областях, а также в Алтайском крае и Ямало-Ненецком АО.

СК отмечает и рост особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, – повышение на 32%. Также в 2023 г. возросло количество половых преступлений, совершенных иностранными гражданами, – на 7,6%, 1151 случай.

В сфере экономической направленности рост составил 9,6% (всего 2162). Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, выросли на 27,6% (всего 9967), в сфере киберпреступности рост составил 27% (всего 12 339).

Всего в России на начало 2024 г. находилось около 10,7 млн иностранных граждан, из них 7,7 млн (72%) – трудовых мигрантов, писали «Ведомости» на основе данных Росстата, МВД и экспертных оценок. На первом месте по числу въездов трудовых мигрантов Узбекистан: в 2023 г. граждане республики пересекли границу страны почти 2 млн раз. Второе место у Таджикистана (1,2 млн приездов), третье – у Киргизии (720 000).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 июня сообщила, что с начала 2024 г. из России было выслано более 30 000 иностранцев. Полицейские также закрыли въезд для порядка 100 000 иностранных граждан. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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