ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии
Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ингушетии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
В подготовке преступлений участвовали восемь жителей Магаса и Назрани. Они планировали диверсии на энергетических объектах, а также нападения на правоохранителей.
При задержании один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление. В ответ силовики открыли огонь, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения. Остальных семерых арестовали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ч. 30 п. «а» ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ.
По местам проживания и в тайниках силовики нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, а также гранатомет, несколько автоматов, пистолетов, гранат и более 8500 патронов различного калибра. В обнаруженных у фигурантов гаджетах были наставления по ведению боевых действий и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.
В конце августа в Ингушетии были задержаны шесть человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участии в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовке теракта). Задержанные дали признательные показания. Все фигуранты арестованы.