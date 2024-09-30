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ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ингушетии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В подготовке преступлений участвовали восемь жителей Магаса и Назрани. Они планировали диверсии на энергетических объектах, а также нападения на правоохранителей.

При задержании один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление. В ответ силовики открыли огонь, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения. Остальных семерых арестовали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ч. 30 п. «а» ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ.

По местам проживания и в тайниках силовики нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, а также гранатомет, несколько автоматов, пистолетов, гранат и более 8500 патронов различного калибра. В обнаруженных у фигурантов гаджетах были наставления по ведению боевых действий и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

В конце августа в Ингушетии были задержаны шесть человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участии в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовке теракта). Задержанные дали признательные показания. Все фигуранты арестованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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