ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии

По местам проживания и в тайниках силовики нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, а также гранатомет, несколько автоматов, пистолетов, гранат и более 8500 патронов различного калибра. В обнаруженных у фигурантов гаджетах были наставления по ведению боевых действий и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.