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ФСБ предотвратила нападения на церковь и правоохранителей в Ингушетии

Злоумышленники хотели напасть на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже
Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали в Ингушетии шестерых человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православную церковь. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержанные – приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации. Их выявили в городе Назрани и селе Кантышево. Против троих жителей Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участии в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовке теракта). В СК уточнили, что подозреваемые являются гражданами России.

Утверждается, что злоумышленники готовили диверсионно-террористические акции против правоохранителей и религиозных объектов, в частности, хотели напасть на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Задержанные дали признательные показания. Все фигуранты уголовного дела арестованы.

После обнаружения взрывных устройств по адресам их проживания и в оборудованном схроне было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Следователи отрабатывают версию о причастности молодых людей, хранивших эти устройства, к террористической организации.

Правоохранители также нашли огнестрельное, холодное оружие и символику террористической организации. В телефонах злоумышленников обнаружены наставления по ведению боевых действий и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

27 июля ФСБ сообщила о задержании в Каспийске троих жителей Дагестана, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. У них также нашли самодельное взрывное устройство, холодное оружие, флаги террористической организации, наставления по ведению боевых действии и инструкции по сборке взрывных устройств..

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. Задержанные дали признательные показания.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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