ФСБ предотвратила нападения на церковь и правоохранителей в Ингушетии

ФСБ предотвратила нападения на церковь и правоохранителей в ИнгушетииЗлоумышленники хотели напасть на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже
Сотрудники ФСБ России задержали в Ингушетии шестерых человек, которые планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и православную церковь. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
Задержанные – приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации. Их выявили в городе Назрани и селе Кантышево. Против троих жителей Ингушетии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участии в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовке теракта). В СК уточнили, что подозреваемые являются гражданами России.
Утверждается, что злоумышленники готовили диверсионно-террористические акции против правоохранителей и религиозных объектов, в частности, хотели напасть на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. Задержанные дали признательные показания. Все фигуранты уголовного дела арестованы.
После обнаружения взрывных устройств по адресам их проживания и в оборудованном схроне было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Следователи отрабатывают версию о причастности молодых людей, хранивших эти устройства, к террористической организации.
Правоохранители также нашли огнестрельное, холодное оружие и символику террористической организации. В телефонах злоумышленников обнаружены наставления по ведению боевых действий и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.
27 июля ФСБ сообщила о задержании в Каспийске троих жителей Дагестана, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. У них также нашли самодельное взрывное устройство, холодное оружие, флаги террористической организации, наставления по ведению боевых действии и инструкции по сборке взрывных устройств..
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. Задержанные дали признательные показания.