ФСБ предотвратила нападения на церковь и правоохранителей в Ингушетии

27 июля ФСБ сообщила о задержании в Каспийске троих жителей Дагестана, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. У них также нашли самодельное взрывное устройство, холодное оружие, флаги террористической организации, наставления по ведению боевых действии и инструкции по сборке взрывных устройств..