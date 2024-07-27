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ФСБ заявила о задержании готовивших нападение на храм жителей Дагестана

Ведомости

Трое жителей Дагестана задержаны в Каспийске за подготовку нападений на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России, уточнил в ЦОС.

По его данным, дома у задержанных были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги террористической организации. В мобильных телефонах граждан также нашли «наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат». Задержанные дали признательные показания, добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. 

В июле ФСБ пресекла попытку поджога мечети в Белгороде. тогда сообщалось о задержании в Мариуполе задержаны двоих местных жителей, планировавших поджечь мечеть в российском городе по указанию спецслужб Украины. 19 июля ФСБ сообщила о задержании в Ессентуках члена запрещенной в России международной террористической организации, который готовил теракт при помощи самодельного взрывного устройства на местном автовокзале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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