ФСБ заявила о задержании готовивших нападение на храм жителей Дагестана

По его данным, дома у задержанных были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги террористической организации. В мобильных телефонах граждан также нашли «наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат». Задержанные дали признательные показания, добавили в ФСБ.