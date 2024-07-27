ФСБ заявила о задержании готовивших нападение на храм жителей Дагестана
Трое жителей Дагестана задержаны в Каспийске за подготовку нападений на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России, уточнил в ЦОС.
По его данным, дома у задержанных были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги террористической организации. В мобильных телефонах граждан также нашли «наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат». Задержанные дали признательные показания, добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.
В июле ФСБ пресекла попытку поджога мечети в Белгороде. тогда сообщалось о задержании в Мариуполе задержаны двоих местных жителей, планировавших поджечь мечеть в российском городе по указанию спецслужб Украины. 19 июля ФСБ сообщила о задержании в Ессентуках члена запрещенной в России международной террористической организации, который готовил теракт при помощи самодельного взрывного устройства на местном автовокзале.