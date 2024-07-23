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ФСБ пресекла попытку поджога мечети в Белгороде

Ведомости

В Мариуполе задержаны два местных жителей, планировавших поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация совершения террористического акта). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.

В ФСБ сообщили, что мариупольцев 1986 и 1993 годов рождения завербовали в июне через мессенджер. Они планировали выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть за вознаграждение. Их планы удалось раскрыть, задокументировать и пресечь.

19 июля ФСБ сообщила о задержании в Ессентуках члена запрещенной в России международной террористической организации, который готовил теракт при помощи самодельного взрывного устройства на местном автовокзале. Мужчина – выходец из Центральной Азиии – изучил объект, выявил время массового скопления людей и выбрал место закладки устройства. Средства для изготовления бомбы он хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый хотел выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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