ФСБ пресекла попытку поджога мечети в Белгороде
В Мариуполе задержаны два местных жителей, планировавших поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины. Об пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация совершения террористического акта). Максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы.
В ФСБ сообщили, что мариупольцев 1986 и 1993 годов рождения завербовали в июне через мессенджер. Они планировали выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть за вознаграждение. Их планы удалось раскрыть, задокументировать и пресечь.
19 июля ФСБ сообщила о задержании в Ессентуках члена запрещенной в России международной террористической организации, который готовил теракт при помощи самодельного взрывного устройства на местном автовокзале. Мужчина – выходец из Центральной Азиии – изучил объект, выявил время массового скопления людей и выбрал место закладки устройства. Средства для изготовления бомбы он хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый хотел выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.