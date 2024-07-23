ФСБ пресекла попытку поджога мечети в Белгороде

19 июля ФСБ сообщила о задержании в Ессентуках члена запрещенной в России международной террористической организации, который готовил теракт при помощи самодельного взрывного устройства на местном автовокзале. Мужчина – выходец из Центральной Азиии – изучил объект, выявил время массового скопления людей и выбрал место закладки устройства. Средства для изготовления бомбы он хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый хотел выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.