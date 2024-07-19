ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на автовокзале в Ессентуках

11 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Майкопе. По данным силовиков, выходец одной из стран Центральной Азии планировал напасть на православный храм и убить священников. Для этого боевик изготовил зажигательные устройства, также у него нашли запрещенные террористические материалы и нож. После теракта он планировал уехать за границу. Против мужчины возбуждено дело о теракте, суд отправил его в СИЗО на два месяца.