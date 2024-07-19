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ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на автовокзале в Ессентуках

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали в Ессентуках члена запрещенной в России международной террористической организации, который готовил теракт на местном автовокзале. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

Задержанный – выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, он «присягнул на верность» главарю террористической организации и хотел устроить теракт на автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства.

Для этого мужчина изучил объект, выявил время массового скопления людей и выбрал место закладки устройства. Средства для изготовления бомбы он хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый планировал выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Во время обысков по месту жительства были обнаружены пропагандистские материалы террористического характера, уточнили в ФСБ.

11 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Майкопе. По данным силовиков, выходец одной из стран Центральной Азии планировал напасть на православный храм и убить священников. Для этого боевик изготовил зажигательные устройства, также у него нашли запрещенные террористические материалы и нож. После теракта он планировал уехать за границу. Против мужчины возбуждено дело о теракте, суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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