ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на автовокзале в Ессентуках
Сотрудники ФСБ задержали в Ессентуках члена запрещенной в России международной террористической организации, который готовил теракт на местном автовокзале. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
Задержанный – выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, он «присягнул на верность» главарю террористической организации и хотел устроить теракт на автовокзале при помощи самодельного взрывного устройства.
Для этого мужчина изучил объект, выявил время массового скопления людей и выбрал место закладки устройства. Средства для изготовления бомбы он хранил в тайнике в съемном гараже. После теракта подозреваемый планировал выехать в Сирию и примкнуть к террористической организации.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. Во время обысков по месту жительства были обнаружены пропагандистские материалы террористического характера, уточнили в ФСБ.
11 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Майкопе. По данным силовиков, выходец одной из стран Центральной Азии планировал напасть на православный храм и убить священников. Для этого боевик изготовил зажигательные устройства, также у него нашли запрещенные террористические материалы и нож. После теракта он планировал уехать за границу. Против мужчины возбуждено дело о теракте, суд отправил его в СИЗО на два месяца.