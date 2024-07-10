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ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военнослужащих

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на трех высокопоставленных военнослужащих в Москве, сообщил Центр общественных связей ведомства.

«Пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов <…> в отношении трех высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации в городе Москве», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

ФСБ задержала 30-летнего гражданина России. По данным ведомства, в мае его завербовала военная разведка Украины. Мужчина по поручению куратора через курьерские службы организовал доставку взрывных устройств руководителям подразделений Минобороны, взрывчатка была замаскирована под подарки. Он собирался взорвать бомбы после того, как курьеры отчитаются о доставке. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

5 июля ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре. По данным ведомства, местный житель вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, в которой согласился совершить теракт в городе. Мужчина самостоятельно собирал зажигательные устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ – покушение на преступление и теракт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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