ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военнослужащих
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на трех высокопоставленных военнослужащих в Москве, сообщил Центр общественных связей ведомства.
«Пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов <…> в отношении трех высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации в городе Москве», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
ФСБ задержала 30-летнего гражданина России. По данным ведомства, в мае его завербовала военная разведка Украины. Мужчина по поручению куратора через курьерские службы организовал доставку взрывных устройств руководителям подразделений Минобороны, взрывчатка была замаскирована под подарки. Он собирался взорвать бомбы после того, как курьеры отчитаются о доставке. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
5 июля ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре. По данным ведомства, местный житель вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, в которой согласился совершить теракт в городе. Мужчина самостоятельно собирал зажигательные устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ – покушение на преступление и теракт.