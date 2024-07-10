ФСБ предотвратила покушение на трех высокопоставленных военнослужащих

ФСБ задержала 30-летнего гражданина России. По данным ведомства, в мае его завербовала военная разведка Украины. Мужчина по поручению куратора через курьерские службы организовал доставку взрывных устройств руководителям подразделений Минобороны, взрывчатка была замаскирована под подарки. Он собирался взорвать бомбы после того, как курьеры отчитаются о доставке. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.