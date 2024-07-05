ФСБ предотвратила теракт в Самаре на оборонном предприятии

ФСБ предотвратила теракт в Самаре на оборонном предприятииПо информации СМИ, подозреваемый в совершении преступления – местный житель
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт на оборонном предприятии в Самаре, сообщает местное управление ведомства.
«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Указанные статьи подразумевают наказание за покушение на преступление (ч. 1 ст. 30) и теракт (ч. 1 ст. 205). За попытку совершения теракта предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведомство сообщает, что подозреваемый в совершении преступления – местный житель. В 2023 г. он вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации. В ней он согласился совершить теракт в городе. Для атаки на оборонное предприятие мужчина занимался сборкой самодельных зажигательных устройств.
В июне ФСБ также пресекла попытку двух жителей Калужской области вступить в ВСУ. Силовики задержали бывшего военного летчика и его сообщника. По информации ведомства, в августе 2023 г. задержанный самостоятельно предложил представителям украинской стороны свои услуги в качестве военного летчика. Калужанин и его сообщник получили задание выявить координаты военных объектов в Калужской и Московской областях, но силовики успели задержать подельников.