ФСБ предотвратила теракт в Самаре на оборонном предприятии

В июне ФСБ также пресекла попытку двух жителей Калужской области вступить в ВСУ. Силовики задержали бывшего военного летчика и его сообщника. По информации ведомства, в августе 2023 г. задержанный самостоятельно предложил представителям украинской стороны свои услуги в качестве военного летчика. Калужанин и его сообщник получили задание выявить координаты военных объектов в Калужской и Московской областях, но силовики успели задержать подельников.