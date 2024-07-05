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ФСБ предотвратила теракт в Самаре на оборонном предприятии

По информации СМИ, подозреваемый в совершении преступления – местный житель
Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт на оборонном предприятии в Самаре, сообщает местное управление ведомства.

«УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Указанные статьи подразумевают наказание за покушение на преступление (ч. 1 ст. 30) и теракт (ч. 1 ст. 205). За попытку совершения теракта предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведомство сообщает, что подозреваемый в совершении преступления – местный житель. В 2023 г. он вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации. В ней он согласился совершить теракт в городе. Для атаки на оборонное предприятие мужчина занимался сборкой самодельных зажигательных устройств.

В июне ФСБ также пресекла попытку двух жителей Калужской области вступить в ВСУ. Силовики задержали бывшего военного летчика и его сообщника. По информации ведомства, в августе 2023 г. задержанный самостоятельно предложил представителям украинской стороны свои услуги в качестве военного летчика. Калужанин и его сообщник получили задание выявить координаты военных объектов в Калужской и Московской областях, но силовики успели задержать подельников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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