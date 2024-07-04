В Дагестане арестовали троих обвиняемых в подготовке теракта

По данным следствия, группа мужчин объединилась для взрыва, поджога и других устрашающих и опасных для жителей Дагестана действий. В их планах также были причинение значительного ущерба и в целом дестабилизация деятельности органов власти Дагестана и России. Для этого они закупили огнестрельное и иное оружие и хранили его в селе Сергокала и Махачкале. Кроме того, мужчины изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении теракта.