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В Дагестане арестовали троих обвиняемых в подготовке теракта

Ведомости

Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО на два месяца троих обвиняемых в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана.

Магомеда Магомедова, Халида Магомедова и Заура Магомедова обвиняют по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (подготовка к теракту, незаконное приобретение и хранение оружия и взрывных устройств, совершенные группой лиц).

По данным следствия, группа мужчин объединилась для взрыва, поджога и других устрашающих и опасных для жителей Дагестана действий. В их планах также были причинение значительного ущерба и в целом дестабилизация деятельности органов власти Дагестана и России. Для этого они закупили огнестрельное и иное оружие и хранили его в селе Сергокала и Махачкале. Кроме того, мужчины изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении теракта.

Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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