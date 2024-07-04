В Дагестане арестовали троих обвиняемых в подготовке теракта
Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО на два месяца троих обвиняемых в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана.
Магомеда Магомедова, Халида Магомедова и Заура Магомедова обвиняют по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (подготовка к теракту, незаконное приобретение и хранение оружия и взрывных устройств, совершенные группой лиц).
По данным следствия, группа мужчин объединилась для взрыва, поджога и других устрашающих и опасных для жителей Дагестана действий. В их планах также были причинение значительного ущерба и в целом дестабилизация деятельности органов власти Дагестана и России. Для этого они закупили огнестрельное и иное оружие и хранили его в селе Сергокала и Махачкале. Кроме того, мужчины изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении теракта.
Теракт в Дагестане произошел вечером 23 июня. Вооруженные мужчины в Дербенте и Махачкале расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. Следственный комитет России 24 июня сообщил, что в ходе операции ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Чиновника отправили в отставку и исключили из «Единой России».