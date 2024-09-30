Мэр Тбилиси положительно оценил заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

О том что Россия готова содействовать Грузии в примирении с Южной Осетией и Абхазией, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в Неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Москва готова оказать помощь, если в нормализации отношений будут заинтересованы все стороны. «Это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". В каком виде, какой форме это примирение может произойти – это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии», – сказал Лавров (цитата по «Коммерсанту»).