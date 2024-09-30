Мэр Тбилиси положительно оценил заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе положительно оценил заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности РФ помочь Грузии в нормализации отношений с Южной Осетией и Абхазией. Об этом сообщает Mtavari.
«То, что Россия приветствует и способствует примирению, это, конечно, позитивно. Однако я бы сказал, что это заявление вместе с доброй волей привело бы к принятию эффективных мер», – сказал мэр.
Каладзе добавил, что правительство Грузии сделает все, «чтобы примириться с нашими осетинскими братьями и сестрами». По его словам, восстановить территориальную целостность и сосуществование можно только путем мира и взаимного прощения.
О том что Россия готова содействовать Грузии в примирении с Южной Осетией и Абхазией, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в Неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Москва готова оказать помощь, если в нормализации отношений будут заинтересованы все стороны. «Это очевидно, что нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". В каком виде, какой форме это примирение может произойти – это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии», – сказал Лавров (цитата по «Коммерсанту»).
14 сентября основатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявлял, что Грузия сможет найти в себе силы извиниться перед осетинами за события 2008 г., ответственность за которые лежит на бывшем президенте Михаиле Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». Политик считает, что противостояние завершится историческим примирением. По его словам, в случае победы его партии на парламентских выборах все виновные в событиях 2008 г. будут привлечены к ответственности. После заявления Иванишвили более 100 человек собрались на акцию протеста у парламента Грузии.