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В Тбилиси прошли протесты после слов Иванишвили о грузино-осетинском конфликте

Ведомости

Более 100 человек собрались на акцию протеста у парламента Грузии, выступая против заявления основателя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили об извинениях перед Южной Осетией за конфликт 2008 г., передает ТАСС.

Акции прошли вечером 15 сентября. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на местную телекомпанию «Мтавари архи», митинги также состоялись в Кутаиси и Батуми. Протестующие называли Иванишвили предателем.

14 сентября Иванишвили заявил, что Грузия сможет найти в себе силы извиниться перед осетинами за события 2008 г., ответственность за которые лежит на бывшем президенте Михаиле Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». По мнению политика, противостояние завершится историческим примирением. Иванишвили также заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах все виновные в событиях 2008 г. будут привлечены к ответственности.

8 августа 2008 г. Грузия атаковала столичный город Цхинвал Южной Осетии с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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