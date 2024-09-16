В Тбилиси прошли протесты после слов Иванишвили о грузино-осетинском конфликте
Более 100 человек собрались на акцию протеста у парламента Грузии, выступая против заявления основателя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили об извинениях перед Южной Осетией за конфликт 2008 г., передает ТАСС.
Акции прошли вечером 15 сентября. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на местную телекомпанию «Мтавари архи», митинги также состоялись в Кутаиси и Батуми. Протестующие называли Иванишвили предателем.
14 сентября Иванишвили заявил, что Грузия сможет найти в себе силы извиниться перед осетинами за события 2008 г., ответственность за которые лежит на бывшем президенте Михаиле Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». По мнению политика, противостояние завершится историческим примирением. Иванишвили также заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах все виновные в событиях 2008 г. будут привлечены к ответственности.
8 августа 2008 г. Грузия атаковала столичный город Цхинвал Южной Осетии с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой. Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.