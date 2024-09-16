В Тбилиси прошли протесты после слов Иванишвили о грузино-осетинском конфликте

14 сентября Иванишвили заявил, что Грузия сможет найти в себе силы извиниться перед осетинами за события 2008 г., ответственность за которые лежит на бывшем президенте Михаиле Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». По мнению политика, противостояние завершится историческим примирением. Иванишвили также заявил, что в случае победы его партии на парламентских выборах все виновные в событиях 2008 г. будут привлечены к ответственности.