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МИД Ирана заявил об отсутствии намерений помогать «Хезболле»

Ведомости

Иран не планирует направлять войска на помощь «Хезболле», заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом SNN.

По словам Канани, правительства, страны и все народы Ближнего Востока, включая Ливан и Палестину, имеют все необходимые возможности «для защиты от агрессии сионистского режима» Израиля.

«Ливан доказал, что сам способен победить этот оккупационный режим. Исламской Республике Иран нет необходимости отправлять добровольцев или вспомогательные силы», – сказал официальный представитель иранского МИДа (цитата по ТАСС).

«Хезболла» поддерживается Ираном и считается одной из подконтрольных ему группировок исламского сопротивления в регионе.

29 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам Пезешкиана, гибель Насраллы доказала, что Израиль не придерживается никаких международных норм. Иранский президент также подчеркнул, что обещания Запада о возможности прекращения огня в секторе Газа оказались ложными.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Стрелы севера». Израильские военные назвали ее целью инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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