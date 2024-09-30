МИД Ирана заявил об отсутствии намерений помогать «Хезболле»
Иран не планирует направлять войска на помощь «Хезболле», заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом SNN.
По словам Канани, правительства, страны и все народы Ближнего Востока, включая Ливан и Палестину, имеют все необходимые возможности «для защиты от агрессии сионистского режима» Израиля.
«Ливан доказал, что сам способен победить этот оккупационный режим. Исламской Республике Иран нет необходимости отправлять добровольцев или вспомогательные силы», – сказал официальный представитель иранского МИДа (цитата по ТАСС).
«Хезболла» поддерживается Ираном и считается одной из подконтрольных ему группировок исламского сопротивления в регионе.
29 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. По словам Пезешкиана, гибель Насраллы доказала, что Израиль не придерживается никаких международных норм. Иранский президент также подчеркнул, что обещания Запада о возможности прекращения огня в секторе Газа оказались ложными.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Стрелы севера». Израильские военные назвали ее целью инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.