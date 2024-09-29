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Президент Ирана обвинил Запад во лжи на фоне убийства Насраллы

Ведомости

Ликвидация лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы доказала, что Израиль «не придерживается никаких международных норм». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, подчеркнув, что обещания Запада о возможности прекращения огня в секторе Газа оказались ложными.

«Подобное преступление еще раз доказало, что этот [израильский] преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок. Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

«Хезболла» поддерживается Ираном и считается одной из подконтрольных ему группировок исламского сопротивления в регионе.

Насралла был ликвидирован Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября. Также были ликвидированы командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. Позже «Хезболла» подтвердила информацию о гибели Насраллы.

Пезешкиан заявлял, что команда убить лидера поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу была отдана «из Нью-Йорка». Американские власти, по его словам, не могут отрицать причастность к убийству Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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