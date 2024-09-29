Президент Ирана обвинил Запад во лжи на фоне убийства Насраллы
Ликвидация лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы доказала, что Израиль «не придерживается никаких международных норм». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, подчеркнув, что обещания Запада о возможности прекращения огня в секторе Газа оказались ложными.
«Подобное преступление еще раз доказало, что этот [израильский] преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок. Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
«Хезболла» поддерживается Ираном и считается одной из подконтрольных ему группировок исламского сопротивления в регионе.
Насралла был ликвидирован Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 сентября. Также были ликвидированы командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. Позже «Хезболла» подтвердила информацию о гибели Насраллы.
Пезешкиан заявлял, что команда убить лидера поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу была отдана «из Нью-Йорка». Американские власти, по его словам, не могут отрицать причастность к убийству Насраллы.