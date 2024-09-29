Президент Ирана обвинил Запад во лжи на фоне убийства Насраллы

«Подобное преступление еще раз доказало, что этот [израильский] преступный режим не придерживается никаких международных норм и рамок. Заявления глав США и европейских стран, обещавших прекращение огня в обмен на отсутствие ответа Ирана на убийство Хании, также были абсолютной ложью», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).