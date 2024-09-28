Президент Ирана: США отдали команду ликвидировать лидера «Хезболлы»
Команда убить лидера поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу была отдана из США. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает телеканал Al Jazeera.
По его словам, приказ о ликвидации был отдан из Нью-Йорка. США не могут отрицать причастность к убийству Насраллы, считает Пезешкиан.
28 сентября армия обороны Израиля сообщила о гибели лидера группировки в результате авиаудара по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. «Хезболла» подтвердила информацию о гибели Насраллы.
По данным ООН, на фоне боевых действий между Израилем и Ливаном более 50 000 человек перебрались в Сирию из страны, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.