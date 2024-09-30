Российские военные заняли поселок Нелеповка в ДНР

27 сентября также сообщало о взятии группировкой «Центр» населенного пункта Мариновка в ДНР. Кроме того, за неделю вооруженные силы РФ взяли под контроль Украинск. Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение недели взяты под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР.