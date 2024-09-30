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Российские военные заняли поселок Нелеповка в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы РФ заняли поселок Нелеповка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Как уточняет ведомство, поселок взят под контроль силами группы «Центр». Также отмечается, что силы Минобороны поразили 47-й, 150-й, 151-й механизированный, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантный, 68-й егерский отряды ВСУ. Также было поражено несколько бригад теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.

Минобороны заявляет, что в ходе действий на этом направлении были отражены девять контратак штурмовых групп бригад ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 152-мм гаубица «МСТА-Б» и 122-мм орудие Д-30, сообщает ведомство.

27 сентября также сообщало о взятии группировкой «Центр» населенного пункта Мариновка в ДНР. Кроме того, за неделю вооруженные силы РФ взяли под контроль Украинск. Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение недели взяты под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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