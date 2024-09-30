Российские военные заняли поселок Нелеповка в ДНР
Вооруженные силы РФ заняли поселок Нелеповка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
Как уточняет ведомство, поселок взят под контроль силами группы «Центр». Также отмечается, что силы Минобороны поразили 47-й, 150-й, 151-й механизированный, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантный, 68-й егерский отряды ВСУ. Также было поражено несколько бригад теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.
Минобороны заявляет, что в ходе действий на этом направлении были отражены девять контратак штурмовых групп бригад ВСУ. Потери противника составили до 630 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей, 152-мм гаубица «МСТА-Б» и 122-мм орудие Д-30, сообщает ведомство.
27 сентября также сообщало о взятии группировкой «Центр» населенного пункта Мариновка в ДНР. Кроме того, за неделю вооруженные силы РФ взяли под контроль Украинск. Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение недели взяты под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР.