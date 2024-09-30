Кремль не подтвердил данные о закупке Ираном продукции РФ после взрыва пейджеров
В Кремле не подтвердили сообщения о том, что после взрывов пейджеров в Ливане Иран начал массово закупать продукцию российского и китайского производства. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну вряд ли. Я, во-первых, не знаю, насколько достоверны эти источники. Единственное, что я могу сказать, что у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном, развиваются они во всех областях», – сказал он во время брифинга.
По словам Пескова, объемы торговли между странами растут. Он назвал это обычным процессом для государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.
Взорвавшиеся пейджеры были закуплены для бойцов ливанского движения «Хезболла». При этом посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани утверждал, что устройства использовались и в мирных целях: в больницах и детсадах на них приходили сигналы тревоги о воздушных атаках со стороны Израиля.