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Кремль не подтвердил данные о закупке Ираном продукции РФ после взрыва пейджеров

Ведомости

В Кремле не подтвердили сообщения о том, что после взрывов пейджеров в Ливане Иран начал массово закупать продукцию российского и китайского производства. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну вряд ли. Я, во-первых, не знаю, насколько достоверны эти источники. Единственное, что я могу сказать, что у нас развиваются наши торгово-экономические отношения с Ираном, развиваются они во всех областях», – сказал он во время брифинга.

По словам Пескова, объемы торговли между странами растут. Он назвал это обычным процессом для государств, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

Взорвавшиеся пейджеры были закуплены для бойцов ливанского движения «Хезболла». При этом посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани утверждал, что устройства использовались и в мирных целях: в больницах и детсадах на них приходили сигналы тревоги о воздушных атаках со стороны Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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