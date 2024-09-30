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Путин принял участие в открытии соцобъектов в новых регионах России

Ведомости

Президент России принимает участие в открытии ряда социальных объектов в новых регионах страны, сообщается на сайте Кремля.

В частности, в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) открывается восстановленная Центральная школа искусств. Кроме того, в Алчевской спортивной школе №1 в Луганской народной республике (ЛНР) создали условия для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским соревнованиям, проведения турниров по баскетболу, волейболу, боксу и кикбоксингу, спортивной гимнастике. Восстановлена также спортивная школа №1 в Мелитополе Запорожской области, где проходят занятия по семи видам спорта, а в отремонтированном главном корпусе Херсонского технического университета в Геническе начали обучение более 200 студентов. В общей сложности в сентябре в новых регионах открываются 12 объектов социальной инфраструктуры. Четыре из них находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, еще по два – в Запорожской и Херсонской областях.

Путин назвал комплексную программу социально-экономического развития новых регионов одним из общенациональных, важнейших приоритетов.

«В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы», – сказал глава государства.

По словам президента, намеченные планы последовательно выполняются. Практически каждую неделю в новых регионах вводятся в строй жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Возрождаются исторические мемориалы, а сеть музеев и библиотек получает новые современные возможности.

С 2022 г.  было восстановлено 5800, 3500 км дорог. Более 1500 объектов было построено и отремонтировано в сфере образования, включая 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 объектов среднего профессионального образования, 24 вуза. В 2024 г. были построены и обновлены 346 объектов из этого числа.

«Недавно запущен или уже готов к открытию еще целый ряд социально значимых объектов – это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта. Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающую территорию», – сказал президент.

В июле на совещании, посвященном развитию новых регионов, Путин отмечал, что к 2030 г. четыре новых российских региона должны достичь «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей».

В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчёта 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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