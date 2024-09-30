Путин принял участие в открытии соцобъектов в новых регионах России

В частности, в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) открывается восстановленная Центральная школа искусств. Кроме того, в Алчевской спортивной школе №1 в Луганской народной республике (ЛНР) создали условия для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским соревнованиям, проведения турниров по баскетболу, волейболу, боксу и кикбоксингу, спортивной гимнастике. Восстановлена также спортивная школа №1 в Мелитополе Запорожской области, где проходят занятия по семи видам спорта, а в отремонтированном главном корпусе Херсонского технического университета в Геническе начали обучение более 200 студентов. В общей сложности в сентябре в новых регионах открываются 12 объектов социальной инфраструктуры. Четыре из них находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, еще по два – в Запорожской и Херсонской областях.