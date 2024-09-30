Путин принял участие в открытии соцобъектов в новых регионах России
Президент России принимает участие в открытии ряда социальных объектов в новых регионах страны, сообщается на сайте Кремля.
В частности, в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) открывается восстановленная Центральная школа искусств. Кроме того, в Алчевской спортивной школе №1 в Луганской народной республике (ЛНР) создали условия для полноценной подготовки к межрегиональным и всероссийским соревнованиям, проведения турниров по баскетболу, волейболу, боксу и кикбоксингу, спортивной гимнастике. Восстановлена также спортивная школа №1 в Мелитополе Запорожской области, где проходят занятия по семи видам спорта, а в отремонтированном главном корпусе Херсонского технического университета в Геническе начали обучение более 200 студентов. В общей сложности в сентябре в новых регионах открываются 12 объектов социальной инфраструктуры. Четыре из них находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, еще по два – в Запорожской и Херсонской областях.
Путин назвал комплексную программу социально-экономического развития новых регионов одним из общенациональных, важнейших приоритетов.
«В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы», – сказал глава государства.
По словам президента, намеченные планы последовательно выполняются. Практически каждую неделю в новых регионах вводятся в строй жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Возрождаются исторические мемориалы, а сеть музеев и библиотек получает новые современные возможности.
С 2022 г. было восстановлено 5800, 3500 км дорог. Более 1500 объектов было построено и отремонтировано в сфере образования, включая 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 объектов среднего профессионального образования, 24 вуза. В 2024 г. были построены и обновлены 346 объектов из этого числа.
«Недавно запущен или уже готов к открытию еще целый ряд социально значимых объектов – это обновленные школы, вузы, учреждения дополнительного образования в области искусства и спорта. Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающую территорию», – сказал президент.
В июле на совещании, посвященном развитию новых регионов, Путин отмечал, что к 2030 г. четыре новых российских региона должны достичь «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей».
В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчёта 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.