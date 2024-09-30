Марин Ле Пен отвергла в суде обвинения в фиктивном найме помощников в ЕП
Экс-кандидат в президенты Франции и глава парламентской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отвергла в парижском суде обвинения в фиктивном найме помощников в Европарламенте (ЕП). Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Ле Пен.
Ле Пен проходит по делу об отмывании средств путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Поводом стал анонимный отчет ЕП от марта 2015 г., из которого следует, что нанятые ассистенты работали только на «Национальное объединение». Расследование началось еще в декабре 2016 г. Суд начался 30 сентября.
«У нас есть очень много аргументов, которые нужно развить. Под вопросом парламентская свобода. Мы не нарушали никаких правил», – сообщила Ле Пен.
Помимо главы партии схожие обвинения также были выдвинуты в отношении 26 человек, сообщает BFMTV. Слушания будут проходить до 19 ноября. Суд рассмотрит обвинения в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и скрытой работе. Речь идет о почти 3 млн евро, которые, как утверждается, были «украдены» с 2004 по 2016 г. По данным следствия, партия Ле Пен присваивала себе по 21 000 евро – эти средства Страсбург выделял каждому депутату Европарламента для оплаты труда ассистентов.
В этом году во Франции прошли внеочередные парламентские выборы после того, как партия Ле Пен обогнала коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. По их итогам победил «Новый народный фронт» (NFP), получив 182 места. Вторую позицию (168 мест) заняла коалиция «Вместе» Макрона, третью – «Национальное объединение» Ле Пен, оно представлено 143 депутатами в нацсобрании.