Марин Ле Пен отвергла в суде обвинения в фиктивном найме помощников в ЕП

Помимо главы партии схожие обвинения также были выдвинуты в отношении 26 человек, сообщает BFMTV. Слушания будут проходить до 19 ноября. Суд рассмотрит обвинения в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и скрытой работе. Речь идет о почти 3 млн евро, которые, как утверждается, были «украдены» с 2004 по 2016 г. По данным следствия, партия Ле Пен присваивала себе по 21 000 евро – эти средства Страсбург выделял каждому депутату Европарламента для оплаты труда ассистентов.