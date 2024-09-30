Мишустин заявил о важности торгово-экономического сотрудничества с Ираном
Расширение торгово-экономического сотрудничества России и Ирана, диверсификация взаимного товарооборота и его структуры, а также его увеличение являются приоритетными задачами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, совместная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет глава Минэнерго Сергей Цивилев, будет заниматься созданием благоприятных условий для реализации совместных крупных инвестпроектов. Одним из самых перспективных направлений Мишустин назвал сферу логистики и транспортной инфраструктуры.
Большой потенциал имеет развитие туристических обменов, добавил премьер. В частности, решение о введении безвизового режима для туристических групп позволило увеличить количество российских туристов, отправляющихся в Иран, на 52%.
Мишустин прибыл в Тегеран 30 сентября для переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом республики Мохаммадом Резой Арефом. В ходе визита планировалось обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества. Особое внимание – реализации крупных совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства.