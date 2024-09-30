Путин наградил бывшего посла Армении Арутюняна орденом Дружбы

Вагаршак Арутюнян был послом Армении с января 2022 г. О том, что Армения хочет поменять своего посла в РФ, стало известно в июле. Уже тогда кандидатура была представлена, но личность дипломата не раскрывалась. По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, Россия удовлетворена работой бывшего посла Армении Арутюняна. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что он внес значительный вклад в развитие отношений между странами.