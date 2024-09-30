Путин наградил бывшего посла Армении Арутюняна орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы бывшего посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна за заслуги в укреплении связей между двумя странами. Глава государства подписал соответствующий указ.
«За заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и Арменией наградить Арутюняна Вагаршака Варназовича», – говорится в документе.
Вагаршак Арутюнян был послом Армении с января 2022 г. О том, что Армения хочет поменять своего посла в РФ, стало известно в июле. Уже тогда кандидатура была представлена, но личность дипломата не раскрывалась. По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, Россия удовлетворена работой бывшего посла Армении Арутюняна. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что он внес значительный вклад в развитие отношений между странами.
15 августа президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Гургена Арсеняна новым послом страны в России.