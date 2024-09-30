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Сийярто: Венгрия поддержит все инициативы для урегулирования на Украине

Ведомости

Будапешт поддерживает все инициативы, направленные на скорейшее достижение мира на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Слова венгерского министра приводит Telex.

По данным издания, Сийярто заявил о поддержке Венгрией любых инициатив, «которые приносят возможность достижения мира как можно скорее», чтобы конфликт можно было завершить путем переговоров. По его словам, Венгрия продолжает занимать мирную позицию в российско-украинском конфликте.

26 сентября Politico писало, что Балаш Орбан, главный помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил, что если бы Будапешт был на месте Украины, он бы не стал конфликтовать с Россией. Балаш Орбан назвал безответственным отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров. По словам Орбана, если бы такая же ситуация произошла с Венгрией, они бы не стали бороться – это урок, который Венгрия извлекла из своего неудачного выступления против Советского Союза в 1956 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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