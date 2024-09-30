Сийярто: Венгрия поддержит все инициативы для урегулирования на Украине
Будапешт поддерживает все инициативы, направленные на скорейшее достижение мира на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Слова венгерского министра приводит Telex.
По данным издания, Сийярто заявил о поддержке Венгрией любых инициатив, «которые приносят возможность достижения мира как можно скорее», чтобы конфликт можно было завершить путем переговоров. По его словам, Венгрия продолжает занимать мирную позицию в российско-украинском конфликте.
26 сентября Politico писало, что Балаш Орбан, главный помощник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил, что если бы Будапешт был на месте Украины, он бы не стал конфликтовать с Россией. Балаш Орбан назвал безответственным отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров. По словам Орбана, если бы такая же ситуация произошла с Венгрией, они бы не стали бороться – это урок, который Венгрия извлекла из своего неудачного выступления против Советского Союза в 1956 г.