Бербок выступила за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

Хотя Германия является вторым по величине «донором» оружия для Украины после США, Шольц неоднократно отвергал давление с требованием поставить ракеты Taurus. Он утверждает, что их дальность в 500 км (311 миль) означает, что они могут быть использованы для нанесения ударов по целям в глубине России, что потенциально может втянуть Германию непосредственно в конфликт.