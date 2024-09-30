Бербок выступила за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за удовлетворение запроса Украины об отправке крылатых ракетах большой дальности Taurus. Таким образом она вступила в противоречие с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который исключил отправку оружия из-за опасений, что это может спровоцировать прямой конфликт с Россией, пишет Bloomberg.
Отвечая на вопрос о проблеме Taurus в интервью Bloomberg TV в Нью-Йорке, Бербок сказал, что военная поддержка Украины со стороны Германии по-прежнему сосредоточена на системах ПВО для защиты критической инфраструктуры. С приближением зимы необходимость защиты энергетических объектов Украины становится все более насущной.
«Мы – демократическая страна, у нас нет единства в коалиции, поэтому мы не поставляем Taurus», – сказала Бэрбок. Отвечая на вопрос, поддерживает ли она лично отправку оружия, она добавила: «Очевидно».
Хотя Германия является вторым по величине «донором» оружия для Украины после США, Шольц неоднократно отвергал давление с требованием поставить ракеты Taurus. Он утверждает, что их дальность в 500 км (311 миль) означает, что они могут быть использованы для нанесения ударов по целям в глубине России, что потенциально может втянуть Германию непосредственно в конфликт.
Отвечая на вопрос о проблеме Taurus на правительственной пресс-конференции в Берлине 30 сентября, главный пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебештрайт сказал, что позиция канцлера не изменилась. Представитель министерства обороны сообщил, что министр обороны Борис Писториус также остается против поставок Taurus.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас в распоряжении Киева имеются поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации.
12 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отмечал президент.