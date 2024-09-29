Песков указал на рост вовлеченности Запада в украинский конфликт
Степень вовлеченности западных стран в российско-украинский конфликт растет, они «не включают тормоза», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Мы видим, что степень вовлеченности западных государств постоянно имеет тенденцию к росту, они не включают какие-либо тормоза, напротив, декларируют свое намерение дальше продолжать с тем, чтобы обеспечить победу Украине», – сказал представитель Кремля.
Сами украинцы, считает Песков, утопически рассуждают о необходимости принуждения РФ к миру. Эти разговоры ошибочны и способны вызвать негативные последствия для киевского режима и на фоне этого Москва должна принимать решения, добавил он.
Песков заявил также, что наступление условий для применения Москвой ядерного оружия согласно обновленной госполитике в области ядерного сдерживания будут определять российские военные.
«Это скорее прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание», – пояснил Песков.
25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам главы государства, в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов основанием для применения ядерного оружия Россией назвал решение западных стран разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.