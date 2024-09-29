Песков указал на рост вовлеченности Запада в украинский конфликт

«Это скорее прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлеченность стран коллективного Запада в конфликт вокруг Украины, и они не будут ослаблять свое внимание», – пояснил Песков.