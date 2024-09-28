В Госдуме назвали основание для применения ядерного оружия

Опрошенные «Ведомостями» профильные эксперты выразили мнение, что изменения в ядерную доктрину были внесены на фоне нарастания угроз для безопасности России, которые вытекают из эскалации украинского кризиса. В частности, речь идет о передаче Украине более современного западного оружия, об обсуждении разрешения на нанесение ударов вглубь территории России дальнобойными западными ракетами и гарантий безопасности Киеву со стороны НАТО.