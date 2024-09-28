В Госдуме назвали основание для применения ядерного оружия

В Госдуме назвали основание для применения ядерного оружияПо словам Картаполова, это может произойти в случае ударов ВСУ вглубь территории России
Если страны Запада разрешат Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, это может стать основанием для применения ядерного оружия после обновления соответствующей доктрины, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, подчеркнув, что окончательное решение в данном вопросе всегда принимает президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин.
«Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий», – сказал Картаполов в разговоре с «РИА Новости». Парламентарий также уточнил, что при принятии решения о применении ядерного оружия учитывается большое количество разных факторов, поэтому однозначную оценку по данному вопросу предварительно дать трудно.
При этом Картаполов отметил, что ядерное оружие – «серьезный аргумент», и бывшие западные партнеры России «напряглись» на фоне обновления ядерной доктрины РФ.
25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
Глава государства добавил, что ядерное оружие также может быть применено в случае получения данных о начале массированного воздушно-космического нападения на Россию, также Москва взяла под «ядерный зонтик» Белоруссию как участника Союзного государства.
26 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что внесение изменений в ядерную доктрину является для стран Запада сигналом, который призван предупредить о последствиях нападения на Россию. К внесению изменений подтолкнули, в частности, «элементы напряженности, которые складываются по периметру наших границ», пояснил представитель Кремля.
Опрошенные «Ведомостями» профильные эксперты выразили мнение, что изменения в ядерную доктрину были внесены на фоне нарастания угроз для безопасности России, которые вытекают из эскалации украинского кризиса. В частности, речь идет о передаче Украине более современного западного оружия, об обсуждении разрешения на нанесение ударов вглубь территории России дальнобойными западными ракетами и гарантий безопасности Киеву со стороны НАТО.