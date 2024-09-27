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Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменение ядерной доктрины

Ведомости

Первая реакция западных стран на информацию о предстоящем изменении ядерной доктрины России достаточно развернутая, РФ фиксирует ее, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены "Основы госполитики в области ядерного сдерживания", тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Путин также заявил, что зафиксированы условия перехода России к применению ядерного оружия. По его словам, оно может быть применено при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». «Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что западным странам нужно считать новую ядерную доктрину сигналом, предупреждающим о последствиях в случае их участия в нападении на Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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