Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменение ядерной доктрины
Первая реакция западных стран на информацию о предстоящем изменении ядерной доктрины России достаточно развернутая, РФ фиксирует ее, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены "Основы госполитики в области ядерного сдерживания", тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
25 сентября президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию, посвященное обновлению Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам российского лидера, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
Путин также заявил, что зафиксированы условия перехода России к применению ядерного оружия. По его словам, оно может быть применено при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». «Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что западным странам нужно считать новую ядерную доктрину сигналом, предупреждающим о последствиях в случае их участия в нападении на Россию.