Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменение ядерной доктрины

Путин также заявил, что зафиксированы условия перехода России к применению ядерного оружия. По его словам, оно может быть применено при «получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». «Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты».