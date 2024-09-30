Власти Узбекистана опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников

О самом инциденте сообщалось 29 сентября на фоне скандала в школе в Ташкенте. 25 сентября учительница якобы избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок русского языка на русском языке. Родители ребенка потребовали извинений от педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям СМИ, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».