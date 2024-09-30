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Власти Узбекистана опровергли сообщения об избиении русскоязычных учеников

Ведомости

Управление дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана сообщило, что конфликт между учениками одного класса школы произошел на личной почве, а не из-за русского языка. Об этом сообщает управление в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школе № 1 в Джизаке ученики седьмого класса якобы регулярно избивают русскоязычных школьников, не знающих узбекского языка. Агентство добавляет, что сотрудники полиции провели профилактическую беседу с участниками конфликта.

О самом инциденте сообщалось 29 сентября на фоне скандала в школе в Ташкенте. 25 сентября учительница якобы избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок русского языка на русском языке. Родители ребенка потребовали извинений от педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям СМИ, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

МИД России потребовал, чтобы Узбекистан отреагировал на ситуацию. В ответ вице-спикер парламента страны Алишер Кадыров призвал российское ведомство не вмешиваться во внутренние дела государства. По его мнению, МИД России пытается «поднять шум на пустом месте».

29 сентября суд в Ташкенте оштрафовал учительницу на $534 за причинение легкого вреда здоровью и оскорбления. По данным «Газета.uz», после инцидента была уволена директор школы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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