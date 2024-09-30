В Узбекистане пообещали проверить информацию об избиении русскоязычных учеников

29 сентября Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что в одной из школ Джизака в Узбекистане якобы регулярно избивают русскоязычных детей, которые не знают узбекского. Собеседник утверждал, что, в частности, пострадал мальчик с инвалидностью, который приехал из РФ. На момент публикации новости материал об этом на сайте Ura.ru удален.