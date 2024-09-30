В Узбекистане пообещали проверить информацию об избиении русскоязычных учеников
В Узбекистане проверят сообщения о якобы регулярном избиении в одной из школ Джизака русскоязычных учеников. Об этом сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен республики Сурайё Рахмонова.
«К нам обращений о таких инцидентах не поступало. Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», – сказала она.
29 сентября Ura.ru со ссылкой на источник сообщило, что в одной из школ Джизака в Узбекистане якобы регулярно избивают русскоязычных детей, которые не знают узбекского. Собеседник утверждал, что, в частности, пострадал мальчик с инвалидностью, который приехал из РФ. На момент публикации новости материал об этом на сайте Ura.ru удален.
Сообщения появились на фоне скандала в школе в Ташкенте. 25 сентября учительница Озода Равшанова избила русскоязычного ученика за просьбу вести урок русского языка на русском языке. Родители ребенка потребовали извинений от педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям СМИ, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».
МИД России потребовал, чтобы Узбекистан отреагировал на ситуацию. В ответ вице-спикер парламента страны Алишер Кадыров призвал российское ведомство не вмешиваться во внутренние дела государства. По его мнению, МИД России пытается «поднять шум на пустом месте».
29 сентября суд в Ташкенте оштрафовал учительницу на $534 за причинение легкого вреда здоровью и оскорбления. По данным «Газета.uz», после инцидента была уволена директор школы.