Избившую русскоязычного ребенка узбекскую учительницу оштрафовали на $530

Инцидент произошел 25 сентября. Тогда СМИ сообщили, что в Узбекистане учительница русского языка избила мальчика за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений от педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».