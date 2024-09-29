Избившую русскоязычного ребенка узбекскую учительницу оштрафовали на $530
Суд а Ташкенте оштрафовал школьную учительницу Озоду Равшанову, которая избила русскоязычного ученика школы № 188 за просьбу вести урок русского языка на русском языке, на $534 (6,8 млн сом, чуть больше 50 000 руб.). Об этом сообщает «Газета.uz».
Суд признал ее виновной в причинении легкого вреда здоровью и оскорблении. По данным издания, на следующий день после инцидента была уволена директор школы.
В настоящее время Равшанова находится под административным арестом, который ей был назначен судом после драки с руководством школы.
Инцидент произошел 25 сентября. Тогда СМИ сообщили, что в Узбекистане учительница русского языка избила мальчика за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений от педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».
В результате МИД России потребовал, чтобы Узбекистан отреагировал на ситуацию, а вице-спикер парламента страны Алишер Кадыров призвал российское ведомство не вмешиваться во внутренние дела государства.