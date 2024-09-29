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Избившую русскоязычного ребенка узбекскую учительницу оштрафовали на $530

Ведомости

Суд а Ташкенте оштрафовал школьную учительницу Озоду Равшанову, которая избила русскоязычного ученика школы № 188 за просьбу вести урок русского языка на русском языке, на $534 (6,8 млн сом, чуть больше 50 000 руб.). Об этом сообщает «Газета.uz».

Суд признал ее виновной в причинении легкого вреда здоровью и оскорблении. По данным издания, на следующий день после инцидента была уволена директор школы.

В настоящее время Равшанова находится под административным арестом, который ей был назначен судом после драки с руководством школы.

Инцидент произошел 25 сентября. Тогда СМИ сообщили, что в Узбекистане учительница русского языка избила мальчика за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений от педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

В результате МИД России потребовал, чтобы Узбекистан отреагировал на ситуацию, а вице-спикер парламента страны Алишер Кадыров призвал российское ведомство не вмешиваться во внутренние дела государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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